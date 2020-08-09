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Маммана — о «Сочи»: постараюсь добиться многого с этим великим клубом
Sports.ru
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  • Футбол России
Надеюсь как можно быстрее адаптироваться к команде. Постараюсь привнести в неё много хорошего. Постараюсь добиться многого с этим великим клубом.В источнике
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Маммана назвал «Сочи» «великими клубом»

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«Постараюсь добиться многого с этим великим клубом». Маммана прокомментировал свой переход в «Сочи»

Футбол России 01:15
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Маммана — о «Сочи»: «Постараюсь добиться многого с этим великим клубом»

Sport24.ru 00:47 
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