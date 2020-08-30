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Маммана не смог продолжить игру против «Урала» из-за травмы
Нева Спорт
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  • Sports.ru
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Защитник "Сочи" Эмануэль Маммана травмировался в 1-м тайме матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги против "Урала". 24-летний аргентинец был заменен на 28-й минуте встречи. Вместо него в игру вступил защитник южан Иван Миладинович.В источнике
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Маммана травмировался в матче с «Уралом». Игрок принадлежит «Зениту»

Бомбардир.ру 03:33
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Маммана получил травму в игре с «Уралом»

ProstoProSport вчера в 14:51 
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Маммана получил травму в матче с «Уралом»

Sport24.ru вчера в 14:25 
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