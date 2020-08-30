Маммана не смог продолжить игру против «Урала» из-за травмы

Защитник "Сочи" Эмануэль Маммана травмировался в 1-м тайме матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги против "Урала". 24-летний аргентинец был заменен на 28-й минуте встречи. Вместо него в игру вступил защитник южан Иван Миладинович.