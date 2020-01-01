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Маммана приступил к тренировкам после травмы колена
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Защитник петербургского «Зенита» Эммануэль Маммана начал работать по индивидуальному плану.В источнике
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Защитник «Зенита» Маммана вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы

Sport.ru 15:58
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Эмануэль Маммана вернулся к тренировкам. Он не играл 8 месяцев из-за травмы «крестов»

Чемпионат 15:27
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Маммана приступил к тренировкам после травмы колена

Sportbox.RU 14:33
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