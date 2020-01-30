НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Футбол РоссииФутбол России
«Ман Сити» проиграл «МЮ», но вышел в финал Кубка Лиги
Спорт-Экспресс
  • Мой Брянск0:49
В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на своем поле проиграл "Манчестер Юнайтед". Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол забил полузащитник "красных дьяволов" Неманья Матич.В источнике
4
Подробнее о событии
alt

Очередной финал для Гвардиолы, еще одна отсрочка для Сульшера

LiveSport.ru 08:08
alt

Кевин де Брюйне: «Манчестер Сити» сыграл небрежно против «МЮ»

Советский спорт вчера в 23:31 
alt

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1. Видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка лиги

Sport24.ru вчера в 20:16 
Ещё по теме
Главное
Новости