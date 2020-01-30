«Ман Сити» проиграл «МЮ», но вышел в финал Кубка Лиги

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на своем поле проиграл "Манчестер Юнайтед". Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол забил полузащитник "красных дьяволов" Неманья Матич.