«Манчестер Сити» организует чемпионский коридор «Ливерпулю»

Игроки «Манчестер Сити» устроят для «Ливерпуля» чемпионский коридор перед матчем 32-го тура чемпионата Англии. Об этом рассказал главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.