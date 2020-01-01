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«Манчестер Сити» организует чемпионский коридор «Ливерпулю»
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Игроки «Манчестер Сити» устроят для «Ливерпуля» чемпионский коридор перед матчем 32-го тура чемпионата Англии. Об этом рассказал главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.В источнике
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«Ман Сити» устроит для «Ливерпуля» чемпионский коридор

Спорт-Экспресс 03:22
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Гвардиола: «Ман Сити» организует чемпионский коридор для «Ливерпуля». Они это заслужили

Чемпионат 02:50
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Гвардиола - о чемпионском коридоре «Ливерпулю»: они это заслужили

Футбол России 02:25
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