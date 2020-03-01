«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка Английской Лиги

1 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли» команды «Астон Вилла» и «Манчестер Сити» встретились в рамках финала Кубка Английской Лиги 2020.