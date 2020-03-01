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«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка Английской Лиги
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1 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли» команды «Астон Вилла» и «Манчестер Сити» встретились в рамках финала Кубка Английской Лиги 2020.В источнике
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