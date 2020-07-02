НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКлопп считает «туннель чемпионов» от «Ман Сити» необязательнымШеффилд Юнайтед – Тоттенхэм: мотивация сыграет рольКлопп ожидает борьбы за титул от четырех команд в следующем сезонеНевилл поздравил «Ливерпуль» с победой в чемпионате АнглииГвардиола: «Я восхищаюсь Клоппом»ГлавноеСергей Карасев будет работать на матче «Краснодар» — «Зенит»Глава «Арсенала» прокомментировал отставку Черевченко с поста тренераУчастие Кокорина в матче с «Зенитом» обойдётся «Сочи» в 40 млн рублейWorld Athletics отказала предоставлять отсрочку ВФЛА по выплате штрафаАлександр Медведев: Азмун забил блестящий гол в стиле Герда МюллераБукмекеры.рф«Манчестер Сити» победит «Ливерпуль» в 32 туре АПЛСпорт-Экспресс16Спорт-ЭкспрессЧемпионатBetOnFootballHDSport24.ruЕвро-футбол.руODDS.ruBookmaker-ratings.ruLiveSport.ruSports.ruSportmail.ruНева СпортVN.RUZvezda-fc.ruNEWS.am SportИА Красная ВеснаВряд ли в предстоящем матче команда будет биться до последнего, учитывая, что главный трофей АПЛ уже завоеван.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Манчестер Сити – Ливерпуль текстоваяФутбол России 02:38«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на игру английской Премьер-лигиЧемпионат 04:30Манчестер Сити - Ливерпуль: прогноз Александра Сюмака 2 июля 2020Ставка TV 10:12рекламаЕщё по темеКлопп считает «туннель чемпионов» от «Ман Сити» необязательнымШеффилд Юнайтед – Тоттенхэм: мотивация сыграет рольКлопп ожидает борьбы за титул от четырех команд в следующем сезонеНевилл поздравил «Ливерпуль» с победой в чемпионате АнглииГвардиола: «Я восхищаюсь Клоппом»ГлавноеСергей Карасев будет работать на матче «Краснодар» — «Зенит»Глава «Арсенала» прокомментировал отставку Черевченко с поста тренераУчастие Кокорина в матче с «Зенитом» обойдётся «Сочи» в 40 млн рублейWorld Athletics отказала предоставлять отсрочку ВФЛА по выплате штрафаАлександр Медведев: Азмун забил блестящий гол в стиле Герда МюллераНовости