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Манчестер Сити — Лион 0:1 (Перерыв)
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"Манчестер Сити" и "Лион" объявили стартовые составы на матч четвертьфинала Лиги чемпионов.В источнике
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«Ман Сити» и «Лион» назвали стартовые составы на четвертьфинал Лиги чемпионов

Матч ТВ 14:10
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Футбол, Лига чемпионов, четвертьфинал, Манчестер Сити - Лион, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru 13:59
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«Манчестер Сити» — «Лион»: трансляция матча Лиги чемпионов — в 22.00

Спорт-Экспресс 14:45
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