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Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:0 (1-й тайм)
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Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».В источнике
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Подробнее о событии
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«Ман Сити» и «МЮ» назвали составы на манчестерское дерби

Спорт-Экспресс 14:12
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«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеотрансляция

Sport24.ru 13:13
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LIVE! «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»

Football-fun.ru 14:11
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