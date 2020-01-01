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Переговоры между «Ман Сити» и Месси находятся в продвинутой стадии
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Metaratings
  • Sports.ru
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  • УНИАН
Переговоры между «Манчестер Сити» и 33-летним капитаном каталонского клуба находятся в продвинутой стадии. Об этом сообщает журналист Николо Скира.В источнике
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Журналист Скира: «Манчестер Сити» обсуждает с Месси условия контракта. С «Барселоной» переговоров пока не было

Бомбардир.ру 17:34
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Переговоры между «Ман Сити» и Месси находятся в продвинутой стадии

Sportliga.com 16:16
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«Манчестер Сити» близок к заключению контракта с Лионелем Месси

REGNUM 13:21
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