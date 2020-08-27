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Переговоры между «Ман Сити» и Месси находятся в продвинутой стадии
Евро-футбол.ру
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Переговоры между «Манчестер Сити» и 33-летним капитаном каталонского клуба находятся в продвинутой стадии. Об этом сообщает журналист Николо Скира.В источнике
Подробнее о событии
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Переговоры между «Манчестер Сити» и Месси находятся в продвинутой стадии

Metaratings 13:12
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Переговоры между «Манчестер Сити» и Месси находятся в продвинутой стадии

Soccer.ru 13:08
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Месси может создать в «Ман Сити» атаку мечты. Возможно, Гвардиоле придется избавляться от друга Лео

Sport24.ru 13:00 
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