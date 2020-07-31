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Газета.RuГазета.Ru
«Манчестер Сити» давал ложные показания в CAS, сообщают СМИ
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"Манчестер Сити" давал ложные показания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу об исключении команды из еврокубков, сообщает немецкое издание Der Spiegel.В источнике
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Der Spiegel: «Манчестер Сити» давал ложные показания в CAS

Sport24.ru 17:21 
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«Манчестер Сити» мог дать ложные показания в ходе разбирательств в CAS

Metaratings 16:09
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«Манчестер Сити» предоставил CAS ложные доказательства

Soccer.ru 15:44
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