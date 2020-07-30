НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
LiveSport.ruLiveSport.ru
«Манчестер Сити» договорился о приобретении защитника «Борнмута»
Футбол России
  • Футбол России
  • Football-fun.ru
  • LiveSport.ru
  • Газета.Ru
  • UA-Футбол
Защитник «Борнмута» Натан Аке продолжит карьеру в «Манчестер Сити», информирует BBC. По информации издания, за 25-летнего футболиста «горожане» заплатят 40 миллионов фунтов.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Борнмут» продаст Аке в «Манчестер Сити» за 41 млн фунтов

Metaratings 07:28
alt

Аке за 41 млн фунтов перейдет из «Борнмута» в «Манчестер Сити»

Футбол России 07:11
alt

«Борнмут» согласился продать «Ман Сити» хавбека Аке за 40 миллионов фунтов

Sportbox.RU 07:04
реклама
Главное
Новости