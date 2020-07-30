«Манчестер Сити» договорился о приобретении защитника «Борнмута»

Защитник «Борнмута» Натан Аке продолжит карьеру в «Манчестер Сити», информирует BBC. По информации издания, за 25-летнего футболиста «горожане» заплатят 40 миллионов фунтов.