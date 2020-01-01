За что «Манчестер Сити» выставили из Лиги чемпионов

Клуб из-за финансовых нарушений был отстранён от еврокубков на два сезона, причём фишка ещё и в том, что санкции активируются только в том случае, если команда реально в своём национальном чемпионате занимает место, дающее право играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы.