«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов на 2 года

Спорт-Экспресс 6 23











Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов УЕФА на два года. Установлено, что ФК ввел в серьезное заблуждение руководящий орган европейского футбола и нарушил правила финансового фэйр-плей. В источнике