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«Манчестер Сити» объявил о переходе Аке из «Борнмута»
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Защитник Натан Аке перешел в «Манчестер Сити». Об этом сообщает официальный сайт клуба. По информации в СМИ, сумма трансфера составила 41 миллион фунтов.В источнике
Подробнее о событии
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Футболист «Борнмута» Аке перешел в «Манчестер Сити»

Газета.Ru 16:13
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Аке: «Перейти в „Манчестер Сити“ - мечта»

Евро-футбол.ру 17:05
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«Манчестер Сити» объявил о трансфере Натана Аке

Чемпионат 15:22
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