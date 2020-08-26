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«Манчестер Сити» может купить Месси
RT на русском
  • CT news0:45
Английский клуб выясняет возможность приобретения легендарного форварда Месси, который много лет играет за «Барселону». Камнем преткновения в этой сделке служат правила финансового фэйр-плей.В источнике
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