«Манчестер Сити» отреагировал на отстранение от еврокубков

«Манчестер Сити» намерен обжаловать решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении клуба от участия в еврокубках на два сезона. Об этом сообщается на официальном сайте «горожан».