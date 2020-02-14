«Манчестер Сити» отреагировал на отстранение от еврокубков
«Манчестер Сити» намерен обжаловать решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении клуба от участия в еврокубках на два сезона. Об этом сообщается на официальном сайте «горожан».В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщил в минувшую пятницу, 14 февраля, официальный сайт УЕФА, английский клуб завысил спонсорские доходы на своих счетах и предоставлял заведомо ложную информацию о безубыточности своей финансовой деятельности, чем прямо нарушил установленные правила лицензирования.