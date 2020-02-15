«Двух лет мало»: соцсети смеются над Гвардиолой и «Манчестер Сити»

Один из пользователей иронично поздравил английского гранда с днем всех влюбленных. Ранее стало известно, что "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на ближайшие два сезона. Также английский клуб оштрафован на 30 миллионов евро.