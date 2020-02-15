НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РИА НовостиРИА Новости
«Двух лет мало»: соцсети смеются над Гвардиолой и «Манчестер Сити»
Радио Свобода
  • Пятый канал0:59
  • Вести.Ru0:19
  • Piter.tv0:46
  • Мой Брянск0:36
Один из пользователей иронично поздравил английского гранда с днем всех влюбленных. Ранее стало известно, что "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на ближайшие два сезона. Также английский клуб оштрафован на 30 миллионов евро.В источнике
184
С чего всё начиналось
Как сообщил в минувшую пятницу, 14 февраля, официальный сайт УЕФА, английский клуб завысил спонсорские доходы на своих счетах и предоставлял заведомо ложную информацию о безубыточности своей финансовой деятельности, чем прямо нарушил установленные правила лицензирования.
News.ru вчера в 15:54
Подробнее о событии
alt

«Двух лет мало»: соцсети смеются над Гвардиолой и «Манчестер Сити»

РИА Новости 01:20
alt

Он помог разоблачить «Сити». И до сих пор находится в тюрьме

Спорт-Экспресс 03:00
alt

Бан «Манчестер Сити» в ЛЧ, Морозов – новый президент КХЛ, три золота в санях, биатлонисты опять без подиума и другие новости утра

Sports.ru вчера в 23:00
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости