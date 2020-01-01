Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отстранили от еврокубков

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» по решению Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) на два года отстранен от еврокубков и оштрафован на 30 млн евро. Решение было принято УЕФА накануне, 14 февраля.