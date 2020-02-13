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Гвардиола не исключил своё увольнение из «Манчестер Сити» в марте
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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порассуждал о грядущем противостоянии с мадридским "Реалом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.В источнике
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Гвардиола: «Если „Манчестер Сити“ не пройдет „Реал“, меня могут уволить»

Sport24.ru 02:24 
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Хосеп Гвардиола: Если мы не обыграем «Реал», то руководство клуба может меня уволить

Советский спорт 01:48 
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Гвардиола признался, когда его могут уволить из «Манчестер Сити»

Газета.Ru 02:22
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