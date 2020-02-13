Гвардиола не исключил своё увольнение из «Манчестер Сити» в марте

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порассуждал о грядущем противостоянии с мадридским "Реалом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. В источнике