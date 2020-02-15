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Газета.RuГазета.Ru
«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА
Спорт-Экспресс
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"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан". Команда не сможет принимать участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы из-за нарушения финансового фэйр-плэй.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщил в минувшую пятницу, 14 февраля, официальный сайт УЕФА, английский клуб завысил спонсорские доходы на своих счетах и предоставлял заведомо ложную информацию о безубыточности своей финансовой деятельности, чем прямо нарушил установленные правила лицензирования.
News.ru вчера в 15:54
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Красота! Лучшие голы «Ман Сити» в Лиге чемпионов

Матч ТВ 11:40
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Наконец-то УЕФА показал зубы. «Манчестер Сити» — без еврокубков на два года

Sportbox.RU 07:33
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«Сити» ждут необратимые последствия. А вот как клубы РПЛ пострадали из-за санкций УЕФА

Чемпионат 13:00
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