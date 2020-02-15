«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА
"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан". Команда не сможет принимать участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы из-за нарушения финансового фэйр-плэй.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщил в минувшую пятницу, 14 февраля, официальный сайт УЕФА, английский клуб завысил спонсорские доходы на своих счетах и предоставлял заведомо ложную информацию о безубыточности своей финансовой деятельности, чем прямо нарушил установленные правила лицензирования.
Sportbox.RU вчера в 23:03