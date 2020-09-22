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«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
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"Манчестер Сити" победил "Вулверхэмптон" в выездном матче второго тура чемпионата Англии по футболу.В источнике
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«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Вулверхэмптон»

Матч ТВ 17:09
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Прошедший тур АПЛ стал самым результативным за всю историю турнира при 20 командах-участницах

Sport24.ru 17:52 
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«Манчестер Сити» начал сезон победой над «Вулверхэмптоном»

Евро-футбол.ру 17:12
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