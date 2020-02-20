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«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»
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«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом» в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги.В источнике
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«Манчестер Сити» выиграл у «Вест Хэма» и отстает от «Ливерпуля» на 22 очка

Матч ТВ 16:22
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«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» и сократил отставание от «Ливерпуля» до 22 очков

Спорт-Экспресс 16:21
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«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» в 26-м туре АПЛ

Sport24.ru 16:25 
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