«Манчестер Сити» оспорит отстранение от еврокубков в CAS
«Манчестер Сити» объявил, что будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранение на два сезона от еврокубков со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба. УЕФА объявил о своем решении в пятницу, 14 февраля.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщил в минувшую пятницу, 14 февраля, официальный сайт УЕФА, английский клуб завысил спонсорские доходы на своих счетах и предоставлял заведомо ложную информацию о безубыточности своей финансовой деятельности, чем прямо нарушил установленные правила лицензирования.