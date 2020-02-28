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Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт
«Манчестер Сити» победил «Реал» в Лиге чемпионов
Чемпионат
  • Piter.tv0:46
Футболисты английского "Манчестер Сити" со счетом 2:1 победили соперников из испанского "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.В источнике
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