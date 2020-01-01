НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеВ матче с «Лионом» Роналду впервые в 2020 году не забилБукмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом в матче ЛЧ против «Реала»Гвардиола стал лидером по количеству побед в плей-офф ЛЧЗинченко попал в заявку «Ман Сити» на матч с «Реалом»Кроос пропустил матч с «Манчестер Сити» в целях предосторожностиГлавноеОпределились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги ЕвропыIBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕСтали известны все пары плей-офф Кубка ГагаринаОвечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеруИнтерфакс-Спорт«Манчестер Сити» победил «Реал» в Лиге чемпионовБелТА121Piter.tv0:46Футболисты английского "Манчестер Сити" со счетом 2:1 победили соперников из испанского "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.В источнике Комментировать15Подробнее о событии Магия де Брюйне, две ложные девятки и возвращение Жезуса на острие. В 10-й победе Гвардиолы над «Реалом» все логичноМатч ТВ 04:50«Реал» — «Манчестер Сити» — 1:2. Видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионовMetaratings 00:01Почему Гвардьоле пора снова выиграть Лигу чемпионов. Рабинер — о победе «Ман Сити» над «Реалом»Спорт-Экспресс 02:10рекламаЕщё по темеВ матче с «Лионом» Роналду впервые в 2020 году не забилБукмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом в матче ЛЧ против «Реала»Гвардиола стал лидером по количеству побед в плей-офф ЛЧЗинченко попал в заявку «Ман Сити» на матч с «Реалом»Кроос пропустил матч с «Манчестер Сити» в целях предосторожностиГлавноеОпределились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги ЕвропыIBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕСтали известны все пары плей-офф Кубка ГагаринаОвечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеруНовости