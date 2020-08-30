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«Манчестер Сити» предложил Месси 500 миллионов евро за пять лет
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Планируется, что аргентинец будет выступать за "горожан" три года, после чего перейдет в аренду в "Нью-Йорк Сити", принадлежащий владельцам "Манчестер Сити". Кроме того, Лионелю предложили подъемные в размере 250 миллионов евро. Подписной бонус он сможет получить при переезде в США.В источнике
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С чего всё начиналось
«Манчестер Сити» предложил аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси пятилетний контракт на общую сумму в € 500 млн, утверждает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».
Чемпионат 13:26
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«Манчестер Сити» предлагает Месси контракт на 500 миллионов евро

Sport24.ru 14:43 
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Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить Месси 500 миллионов евро за 5 лет

Матч ТВ 13:44
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Источник: «Манчестер Сити» предложил Месси € 500 млн за 5 лет

Чемпионат 13:26
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