«Манчестер Сити» предложил Месси 500 миллионов евро за пять лет

Нева Спорт 23













































Появилась информация, относительно трудового договора "Манчестера Сити", который был предложен Лионелю Месси За 5 лет карьеры аргентинец сможет заработать примерно 500 миллионов евро. В источнике