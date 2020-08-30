«Манчестер Сити» предложил Месси 500 миллионов евро за пять лет
Появилась информация, относительно трудового договора "Манчестера Сити", который был предложен Лионелю Месси За 5 лет карьеры аргентинец сможет заработать примерно 500 миллионов евро.В источнике
С чего всё начиналось
«Манчестер Сити» предложил аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси пятилетний контракт на общую сумму в € 500 млн, утверждает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».
Спорт-Экспресс вчера в 16:54
Metaratings вчера в 14:05