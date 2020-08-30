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«Манчестер Сити» предложил Месси 500 миллионов евро за пять лет
Нева Спорт
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Появилась информация, относительно трудового договора "Манчестера Сити", который был предложен Лионелю Месси За 5 лет карьеры аргентинец сможет заработать примерно 500 миллионов евро.В источнике
С чего всё начиналось
«Манчестер Сити» предложил аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси пятилетний контракт на общую сумму в € 500 млн, утверждает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».
Чемпионат вчера в 13:26
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«Ман Сити» готов заплатить за Месси 100 млн евро

Sports.ru 01:49
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«Месси больше не лучший в мире. Подписывать его — большой риск». Жесткие слова легенды «Арсенала»

Спорт-Экспресс вчера в 16:54
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Месси заработает 500 млн евро по контракту с «Манчестер Сити»

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