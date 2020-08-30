НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
REGNUMREGNUM
Месси за пять лет может заработать в «Манчестер Сити» €500 млн
ODDS.ru
  • Известия0:52
Каталония, Испания, 30 августа 2020, 21:36 — REGNUM Аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за каталонский клуб «Барселона», может заработать €500 млн в случае перехода в английский «Манчестер Сити». Об этом сообщил журналист Танкреди Палмери на странице в соцсети Twitter.В источнике
33
С чего всё начиналось
По словам информированного источника, также испанский клуб готов обсудить вариант с обменом игроками и доплатой со стороны англичан, передаёт Mirror.
News.ru вчера в 02:25
Подробнее о событии
alt

«Месси больше не лучший в мире. Подписывать его — большой риск». Жесткие слова легенды «Арсенала»

Спорт-Экспресс вчера в 16:54
alt

«Манчестер Сити» захотел отправить Месси в США на два года

Lenta.ru вчера в 15:35
alt

«Манчестер Сити» предлагает Месси контракт на 500 миллионов евро

Sport24.ru вчера в 14:43 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости