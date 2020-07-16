НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеДевять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусомСергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке РоссииАгент Гайча заявил, что футболист подписал контракт с ЦСКАКикнадзе и Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖДАрбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»Soccer.ru«Манчестер Сити» презентовал новую домашнюю формуЧемпионат10ЧемпионатГазета.RuСпорт-ЭкспрессFootballHDUA-ФутболODDS.ruНева СпортSports.ruRT на русскомSoccernews.ruПресс-служба "Манчестер Сити" презентовала новую форму, в которой команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Ренн» представил необычную форму на новый сезонСпорт-Экспресс 10:04«Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму сезона-2020/21Газета.Ru 05:46«Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21RT на русском 05:02рекламаГлавноеДевять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусомСергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке РоссииАгент Гайча заявил, что футболист подписал контракт с ЦСКАКикнадзе и Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖДАрбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»Новости