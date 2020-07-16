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«Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму
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«Манчестер Сити» презентовал домашнюю форму, в которой команда будет играть в сезоне-2020/21. Экипировка выполнена в голубом цвете с белым узором.В источнике
Подробнее о событии
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«Ренн» представил необычную форму на новый сезон

Спорт-Экспресс 10:04
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«Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму сезона-2020/21

Газета.Ru 05:46
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«Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21

RT на русском 05:02
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