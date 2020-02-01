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«Манчестер Сити» презентовал новую домашнюю форму
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Пресс-служба "Манчестер Сити" презентовала новую форму, в которой команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.В источнике
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«Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21

RT на русском 05:02
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«Манчестер Сити» показал новую домашнюю форму

Евро-футбол.ру 04:41
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«Ман Сити» представил домашнюю форму на сезон-2020/21 с манчестерской мозаикой

Sports.ru 04:30
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