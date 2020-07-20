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«Манчестер Сити» провел переговоры с «Борнмутом» по трансферу Аке
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Защитник «Борнмута» Натан Аке попал в сферу интересов «Манчестер Сити».В источнике
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«Манчестер Сити» заплатит 39 миллионов евро за Аке

Спорт-Экспресс 20:27
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«Манчестер Сити» провел переговоры с «Борнмутом» по трансферу Аке

Sport24.ru 16:48 
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«Манчестер Сити» близок к приобретению защитника «Борнмута» Аке за £ 35 млн

Чемпионат 15:27
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