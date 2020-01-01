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«Манчестер Сити» забил пять голов «Брайтону»
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В матче 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Брайтон". Встреча завершилась со счетом 5:0.В источнике
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Стерлинг забил 27 голов за сезон и побил свой рекорд. Он сделал хет-трик в игре с «Брайтоном»

Sports.ru 16:58
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«Манчестер Сити» забил пять голов «Брайтону»

Футбол России 16:55
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Хет-трик Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон»

Советский спорт 16:53
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