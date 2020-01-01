НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Шеффилд» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии«Норвич» уступил «Вест Хэму» и вылетел из английской премьер-лиги«Манчестер Сити» установил два рекорда АПЛ в матче с «Ньюкаслом»Тренер «Манчестер Сити»: надеюсь, УЕФА позволит нам выступить в ЛЧХосеп Гвардьола: «Второе место в АПЛ важнее победы в Кубке Англии»ГлавноеПетр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весеУЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра«Спартак» проиграл «Сочи» в 28-м туре первенства РоссииТутберидзе прокомментировала победу в номинации «Лучший тренер мира»Россиянин Шварцман победил в первой гонке второго этапа «Формулы-2»Футбол России«Манчестер Сити» забил пять голов «Брайтону»Bookmaker-ratings.ru10Bookmaker-ratings.ruГазета.RuSportbox.RUSports.ruЧемпионатFootball-fun.ruMetaratingsЕвро-футбол.руFootballHDTheUK.oneВ матче 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Брайтон". Встреча завершилась со счетом 5:0.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Рахим Стерлинг обновил личный рекорд, забив 27 голов за сезонЧемпионат 03:35Стерлинг о рекорде по голам за сезон: «Хотим выиграть ЛЧ и Кубок Англии, иначе они не будут ничего значить»Sports.ru 00:55«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» благодаря хет-трику СтерлингаMetaratings вчера в 17:18рекламаЕщё по теме«Шеффилд» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии«Норвич» уступил «Вест Хэму» и вылетел из английской премьер-лиги«Манчестер Сити» установил два рекорда АПЛ в матче с «Ньюкаслом»Тренер «Манчестер Сити»: надеюсь, УЕФА позволит нам выступить в ЛЧХосеп Гвардьола: «Второе место в АПЛ важнее победы в Кубке Англии»ГлавноеПетр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весеУЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра«Спартак» проиграл «Сочи» в 28-м туре первенства РоссииТутберидзе прокомментировала победу в номинации «Лучший тренер мира»Россиянин Шварцман победил в первой гонке второго этапа «Формулы-2»Новости