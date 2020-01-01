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«Манчестер Сити» забил пять голов «Брайтону»
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В матче 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Брайтон". Встреча завершилась со счетом 5:0.В источнике
Подробнее о событии
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Стерлинг о рекорде по голам за сезон: «Хотим выиграть ЛЧ и Кубок Англии, иначе они не будут ничего значить»

Sports.ru 00:55
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«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» благодаря хет-трику Стерлинга

Metaratings вчера в 17:18
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Хет-трик Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон»

Советский спорт вчера в 16:53
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