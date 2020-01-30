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«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лиги
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Определился второй финалист Кубка английской лиги. Им стал действующий владелец трофея "Манчестер Сити", обыгравший по сумме двух встреч "Манчестер Юнайтед".В источнике
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Подробнее о событии
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«Ман Сити» проиграл «МЮ», но вышел в финал Кубка лиги

LiveSport.ru 16:50
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«Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед», но вышел в финал Кубка английской лиги

Bookmaker-ratings.ru 16:45
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Манчестер — не Париж. «МЮ» выиграл в дерби, но вылетел из Кубка лиги

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