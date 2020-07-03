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«Манчестер Сити» устроил «Ливерпулю» чемпионский коридор
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Перед матчем 32-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» «Манчестер Сити» устроил своим соперникам чемпионский коридор.В источнике
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«Они выпили много пива, но приехали к нам без него». Гвардьола — о разгроме «Ливерпуля»

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Хосеп Гвардиола: игроки «Ливерпуля» приехали на игру без пива в крови

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