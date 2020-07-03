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«Манчестер Сити» устроил «Ливерпулю» чемпионский коридор
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Перед матчем 32-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» «Манчестер Сити» устроил своим соперникам чемпионский коридор.В источнике
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Хватит обсуждать 0:4 для Клоппа от Гвардиолы. Главное чудо английского футбола – «Вулверхэмптон»

Советский спорт 04:28
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«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» после чемпионского коридора – видео

Евро-футбол.ру 04:05
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«Ливерпуль» качественно праздновал всю неделю. «Сити» устроил сопернику чемпионский коридор, а потом забил 4

Sport24.ru вчера в 17:32
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