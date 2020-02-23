«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче АПЛ 1:0. Единственный гол в матче забил Габриэль Жезус. На 62 минуте встречи пенальти не реализовал Серхио Агуэро.