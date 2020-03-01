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Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2
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"Ман Сити" в нынешнем сезоне АПЛ занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от "Ливерпуля" составляет 22 очка. Матч "Астон Вилла" - "Сити" пройдет сегодня в 19:30 мск.В источнике
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