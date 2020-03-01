Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2

"Ман Сити" в нынешнем сезоне АПЛ занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от "Ливерпуля" составляет 22 очка. Матч "Астон Вилла" - "Сити" пройдет сегодня в 19:30 мск.