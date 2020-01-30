НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Астон Вилла» обыграла «Лестер» и вышла в финал Кубка лигиГвардиола ответил на критику болельщиков «Манчестер Сити»Де Хеа в шутку показал Агуэро средний палецГвардиола нацелен на победу в трёх турнирах в этом сезонеЭкс-игрок «Спартака» Рохо может вернуться в АргентинуГлавноеСоболев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак»Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лигиAIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World AthleticsСборная России победила в эстафете на юниорском ЧМ по биатлонуВести.Ru«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лигиСпорт-Экспресс25Спорт-ЭкспрессSports.ruLiveSport.ruSport24.ruМатч ТВSportbox.RUFootballHDBookmaker-ratings.ruСегодня (Киев)УНИАНODDS.ruUA-ФутболZvezda-fc.ruВести.RuЕвро-футбол.руКомсомольская правдаFootball-fun.ruua.Tribuna.comSoccernews.ruMetaratingsSportmail.ruЧемпионатNEWS.am SportГазета.RuГЛАС.RUОпределился второй финалист Кубка английской лиги. Им стал действующий владелец трофея "Манчестер Сити", обыгравший по сумме двух встреч "Манчестер Юнайтед".В источнике Комментировать3Подробнее о событии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1. Видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка лигиSport24.ru 20:16 Кевин де Брейне: «Не могу понять, как мы проиграли «МЮ»Спорт-Экспресс 20:00«Ман Сити» проиграл «МЮ», но вышел в финал Кубка лигиLiveSport.ru 16:50Ещё по теме«Астон Вилла» обыграла «Лестер» и вышла в финал Кубка лигиГвардиола ответил на критику болельщиков «Манчестер Сити»Де Хеа в шутку показал Агуэро средний палецГвардиола нацелен на победу в трёх турнирах в этом сезонеЭкс-игрок «Спартака» Рохо может вернуться в АргентинуГлавноеСоболев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак»Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лигиAIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World AthleticsСборная России победила в эстафете на юниорском ЧМ по биатлонуНовости