«Манчестер Сити» заплатит Месси 500 млн евро за пять лет
500 миллионов евро готов заплатить «Манчестер Сити» нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, сообщило испанское издание Sport. 33-летний аргентинец подпишет с английским клубом контракт на пять лет с зарплатой 50 миллионов евро, а затем в виде бонуса ещё 250 миллионов евро после переезда в США.В источнике
С чего всё начиналось
«Манчестер Сити» предложил аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси пятилетний контракт на общую сумму в € 500 млн, утверждает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».
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