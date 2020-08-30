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«Манчестер Сити» заплатит Месси 500 млн евро за пять лет
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500 миллионов евро готов заплатить «Манчестер Сити» нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, сообщило испанское издание Sport. 33-летний аргентинец подпишет с английским клубом контракт на пять лет с зарплатой 50 миллионов евро, а затем в виде бонуса ещё 250 миллионов евро после переезда в США.В источнике
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С чего всё начиналось
«Манчестер Сити» предложил аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси пятилетний контракт на общую сумму в € 500 млн, утверждает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».
Чемпионат вчера в 13:26
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«Ман Сити» готов заплатить за Месси 100 млн евро

Sports.ru 01:49
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Месси заработает 500 млн евро по контракту с «Манчестер Сити»

Metaratings вчера в 14:05
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«Манчестер Сити» предложил Месси контракт на 500 миллионов евро за пять лет

Советский спорт вчера в 13:47
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