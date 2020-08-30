«Манчестер Сити» заплатит Месси 500 млн евро за пять лет

500 миллионов евро готов заплатить «Манчестер Сити» нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, сообщило испанское издание Sport. 33-летний аргентинец подпишет с английским клубом контракт на пять лет с зарплатой 50 миллионов евро, а затем в виде бонуса ещё 250 миллионов евро после переезда в США.