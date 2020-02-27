Манчестер Юнайтед — Брюгге 5:0

«Манчестер Юнайтед» с пенальти открыл счет в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге». На 27-й минуте встречи одиннадцатиметровый реализовал полузащитник Бруну Фернандеш.