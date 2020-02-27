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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Манчестер Юнайтед — Брюгге 5:0
Sports.ru
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«Манчестер Юнайтед» с пенальти открыл счет в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге». На 27-й минуте встречи одиннадцатиметровый реализовал полузащитник Бруну Фернандеш.В источнике
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Игало забил первый гол за «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.ру 15:52
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Игало стал первым нигерийским футболистом, забившим за «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru 15:50 
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Игало забил первый гол за «МЮ» и посвятил его умершей сестре. Видео

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