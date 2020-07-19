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Манчестер Юнайтед — Челси 1:3 (2-й тайм)
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Тренерские штабы английских «Манчестер Юнайтед» и «Челси» огласили составы команд на полуфинальную встречу Кубка Англии.В источнике
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Манчестер Юнайтед – Челси 0:3 (2 тайм) текстовая

Футбол России 13:14
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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» огласили стартовые составы на полуфинал Кубка Англии

Sport24.ru 12:15 
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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: составы команд на матч полуфинала Кубка Англии

Чемпионат 12:33
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