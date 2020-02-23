«Манчестер Юнайтед» победил «Уотфорд» в матче АПЛ

В матче 27 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" разгромил на своем поле "Уотфорд" (3:0). На 42 минуте поединка Бруну Фернандеш открыл счет в матче. Антони Марсьяль на 58 минуте отправил второй мяч в сетку ворот гостей.